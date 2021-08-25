Жителя Тюмени проверят на причастность к убийству пропавшей в июне девочки

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Следствие проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей в июне восьмилетней девочки, сообщает в среду пресс-служба СКР.

Она отметила, что есть достаточные основания полагать, что 40-летний местный житель причастен к убийству ребенка, с ним проводятся следственные действия

Девочка пропала 30 июня, после чего было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, а затем по решению председателя СКР Александра Бастрыкина оно было передано для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. Проводится комплекс следственных действий и экспертных исследований по проверке полученных доказательств.

В рамках другого уголовного дела продолжается расследование фактов безвестного исчезновения восьми детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 года.