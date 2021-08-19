"Ласточки" Москва-Петербург в сентябре будут курсировать сдвоенным составом

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Скоростные поезда "Ласточка" по маршруту Москва-Петербург по пятницам и воскресеньям будут курсировать сдвоенными составами, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

Такие составы формируются в связи повышенным спросом, отмечается в сообщении.

Из Москвы сдвоенная "Ласточка" отправится в первый рейс 3 сентября и будет совершать поездки по 24 сентября, а из Санкт-Петербурга - с 5 по 26 сентября.

"Ласточки" между Москвой и Петербургом запустили с декабря 2019 года.