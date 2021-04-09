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РЖД с 30 апреля запустят скоростные "Ласточки" между Москвой и Минском

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с 30 апреля запускает новый скоростной международный поезд "Ласточка" по маршруту Москва - Минск, сообщила компания.

"Ласточки" сообщением Москва - Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день", - говорится в сообщении.

На маршруте будут курсировать скоростные электропоезда в комплектации "премиум" в пятивагонном исполнении. Пассажирам будут доступны два класса обслуживания - бизнес и эконом.

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Белорусская железная дорога ранее в пятницу сообщила о поэтапном возобновлении международного пассажирского сообщения между Белоруссией и РФ.

"Так, с 13 апреля фирменный скорый поезд "Беларусь" №2/1 Минск-Москва, формирования Белорусской железной дороги, назначается в ежедневное обращение", - говорится в сообщении.

"Также с 13 апреля возобновляет движение поезд №52/51 Брест/Минск-Санкт-Петербург, формирования Белорусской железной дороги, отправлением из Бреста в 14:30 (из Минска в 18:44) и прибытием в Санкт-Петербург в 7:55. Из Санкт-Петербурга поезд отправится в 18:23 и прибудет в Минск в 7:15, а в Брест - в 11:56", - добавили в БЖД.

Кроме этого, с 13 апреля начнет курсировать поезд №4/3 Москва-Брест, формирования Белорусской железной дороги, отправлением из Бреста в 17:37 и прибытием в Москву в 6:53. Из Москвы поезд отправится в 22:17 и прибудет в Брест в 10:31. Поезд будет курсировать через день.

С 27 апреля назначается в обращение поезд №302/301 Минск/Гомель-Адлер. В первый рейс поезд отправится из Минска в 12:20 (из Гомеля в 17:40) 27 апреля 2021 года и прибудет в Адлер 29 апреля в 12:32. Из Адлера поезд отправится 29 апреля 2021 года в 16:08 и прибудет 1 мая 2021 года в Гомель в 12:30, а в Минск - в 17:09. На первоначальном этапе поезд будет курсировать раз в четверо суток.

РЖД Москва Минск

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