CNN сообщил о возможной подготовке РФ к испытанию ракеты "Буревестник"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Россия, возможно, собирается провести испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник", сообщает в четверг CNN со ссылкой на изучивших спутниковые снимки экспертов.

Фотографии были сделаны 16 августа частной компанией Capella Space. "Есть немалая вероятность, что Россия готовится испытать крылатую ракету с ядерной энергетической установкой", - приводит CNN мнение экспертов из американского Института международных исследование в Миддлбери, изучивших снимки.

Телеканал отмечает, что это испытание может состояться на полигоне "близ арктического полярного круга".

CNN также сообщает со ссылкой на источники, что власти США в курсе данных о возможной подготовке испытания "Буревестника".

"Буревестник" - перспективная российская межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Впервые о появлении этого ракетного оружия сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.