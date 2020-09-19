Путин заявил о превосходстве российского оружия над всем существующим

Президент РФ Владимир Путин Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россия сегодня впервые в истории обладает видами оружия, превосходящими все существующие, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече в режиме видеоконференции с почетным генеральным директором, почетным генконструктором ОАО "ВПК "НПО Машиностроение" Гербертом Ефремовым российский лидер подчеркнул, что страна обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня.

Президент подчеркнул, что такого оружия пока нет ни у кого в мире.

В День оружейника президент поздравил разработчиков и производителей лазерного комплекса "Пересвет", авиационной гиперзвуковой ракеты "Кинжал", морского подводного роботизированного комплекса с ядерным двигателем "Посейдон", крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" и других видов, которые уже поступают или в ближайшее время поступят на вооружение в армию и флот.

"В этом ряду у системы "Авангард" с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью в 27 раз превышающей скорость звука, меняющей направление по высоте и по горизонтали, - особое место. "Авангард" - это не просто новая система, это новый вид стратегического оружия", - сказал Путин.

27 декабря прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство поставлен первый ракетный полк, вооруженный стратегическим комплексом с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард".