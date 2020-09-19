Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31Заразились
на 19.09В России 1 097 251+6 065В мире 30 406 197+327 308

Путин заявил о превосходстве российского оружия над всем существующим

Путин заявил о превосходстве российского оружия над всем существующим
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россия сегодня впервые в истории обладает видами оружия, превосходящими все существующие, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече в режиме видеоконференции с почетным генеральным директором, почетным генконструктором ОАО "ВПК "НПО Машиностроение" Гербертом Ефремовым российский лидер подчеркнул, что страна обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня.

Президент подчеркнул, что такого оружия пока нет ни у кого в мире.

В День оружейника президент поздравил разработчиков и производителей лазерного комплекса "Пересвет", авиационной гиперзвуковой ракеты "Кинжал", морского подводного роботизированного комплекса с ядерным двигателем "Посейдон", крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" и других видов, которые уже поступают или в ближайшее время поступят на вооружение в армию и флот.

"В этом ряду у системы "Авангард" с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью в 27 раз превышающей скорость звука, меняющей направление по высоте и по горизонтали, - особое место. "Авангард" - это не просто новая система, это новый вид стратегического оружия", - сказал Путин.

27 декабря прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство поставлен первый ракетный полк, вооруженный стратегическим комплексом с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард".

Россия Владимир Путин

Новости

Российский космонавт опознал спутники в пролетающих над землей НЛО

Российский космонавт опознал спутники в пролетающих над землей НЛО

В Петербурге временно закрыли спортклуб, где дети отравились хлором

Губернатор Саратовской области Радаев заразился COVID-19

Навальный попал в больницу

Навальный написал в инстаграме, что уже может ходить

Навальный написал в инстаграме, что уже может ходить

Из-за желающих выехать мигрантов в районах Башкирии ввели ограничения

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом

Подачу воды начали ограничивать на юге Крыма

Подачу воды начали ограничивать на юге Крыма

Главный эпидемиолог РФ назвал естественным рост COVID-заражений

Что случилось этой ночью: суббота, 19 сентября

Пресс-секретарь Навального сообщила, что на его личных вещах нет яда

Пресс-секретарь Навального сообщила, что на его личных вещах нет яда
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');