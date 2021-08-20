Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

На Камчатке у браконьеров изъяли партию икры стоимостью более 4 млн руб.

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Автомобиль, в котором пытались вывезти из района промысла 150 кг красной икры, задержали на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково, сообщает пресс-служба Ассоциации рыбопромышленников "Река Большая" в пятницу.

"Совместная инспекторская группа Росрыболовства, ГИБДД и Ассоциации "Река Большая" на 87-м км автотрассы Петропавловск-Камчатский - Мильково остановила для проверки автомобиль "Рено Меган", двигавшийся в сторону краевого центра. В салоне обнаружены три мешка с лососевой икрой, еще один мешок находился в багажнике. Общий вес деликатесной продукции составил 150 кг", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, водитель не смог предоставить документы на право добычи лососей и транспортировки икры. Ущерб от незаконного промысла превысил 4 млн рублей, для заготовки 150 кг икры браконьеры пустили под нож 2,5 тонны лососей, которые уже не попадут на нерестилища, а будут гнить в кустах на берегу или в реке, отмечает пресс-служба. Автомобиль вместе с водителем отконвоировали в елизовский отдел полиции для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Икру передали на ответственное хранение.

Браконьеры предпочитают орудовать в проходные дни, когда весь официальный промысел останавливается, чтобы пропустить производителей к верховьям рек и обеспечить воспроизводство лососей, сообщает пресс-служба.

Ассоциация "Река Большая" - некоммерческое партнерство, основной целью которого является борьба с браконьерством, сохранение и восстановление рыбных ресурсов реки Большая и ее притоков. Ассоциация объединяет десять рыбопромышленных предприятий и родовую общину коренных малочисленных народов Севера, которые работают в Усть-Большерецком районе.

Камчатский край

Новости

Запуск "Союза" со спутниками OneWeb запланировали в ночь на 21 августа

Запуск "Союза" со спутниками OneWeb запланировали в ночь на 21 августа

Что произошло за день: четверг, 19 августа

Мосгорсуд подтвердил приговор американцу Спектору по делу экс-помощницы Дворковича

Мосгорсуд подтвердил приговор американцу Спектору по делу экс-помощницы Дворковича

МИД РФ связал вопрос запрета "Талибана" в РФ с будущими шагами талибов

Больше месячной нормы осадков выпало в Симферополе за пару часов

CNN сообщил о возможной подготовке РФ к испытанию ракеты "Буревестник"

Дело Baring Vostok

Защита Калви и Дельпаля обжаловала приговор по делу Baring Vostok

Защита Калви и Дельпаля обжаловала приговор по делу Baring Vostok

МИД назвал условие для продления визы журналистке BBC

Россия предложила самолеты для вывоза афганских беженцев в другие страны

Россия предложила самолеты для вывоза афганских беженцев в другие страны

Россия готовит вывоз граждан РФ из Афганистана

Россия готовит вывоз граждан РФ из Афганистана
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');