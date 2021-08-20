На Камчатке у браконьеров изъяли партию икры стоимостью более 4 млн руб.

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Автомобиль, в котором пытались вывезти из района промысла 150 кг красной икры, задержали на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково, сообщает пресс-служба Ассоциации рыбопромышленников "Река Большая" в пятницу.

"Совместная инспекторская группа Росрыболовства, ГИБДД и Ассоциации "Река Большая" на 87-м км автотрассы Петропавловск-Камчатский - Мильково остановила для проверки автомобиль "Рено Меган", двигавшийся в сторону краевого центра. В салоне обнаружены три мешка с лососевой икрой, еще один мешок находился в багажнике. Общий вес деликатесной продукции составил 150 кг", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, водитель не смог предоставить документы на право добычи лососей и транспортировки икры. Ущерб от незаконного промысла превысил 4 млн рублей, для заготовки 150 кг икры браконьеры пустили под нож 2,5 тонны лососей, которые уже не попадут на нерестилища, а будут гнить в кустах на берегу или в реке, отмечает пресс-служба. Автомобиль вместе с водителем отконвоировали в елизовский отдел полиции для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Икру передали на ответственное хранение.

Браконьеры предпочитают орудовать в проходные дни, когда весь официальный промысел останавливается, чтобы пропустить производителей к верховьям рек и обеспечить воспроизводство лососей, сообщает пресс-служба.

Ассоциация "Река Большая" - некоммерческое партнерство, основной целью которого является борьба с браконьерством, сохранение и восстановление рыбных ресурсов реки Большая и ее притоков. Ассоциация объединяет десять рыбопромышленных предприятий и родовую общину коренных малочисленных народов Севера, которые работают в Усть-Большерецком районе.