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На Камчатке у браконьеров изъяли почти 100 килограммов красной икры

На Камчатке у браконьеров изъяли почти 100 килограммов красной икры
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - На трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково задержан автомобиль, в котором из района промысла пытались вывезти почти 100 кг красной икры без документов, сообщает камчатская рыбопромышленная ассоциация "Река Большая" в четверг.

По ее данным, совместная инспекторская группа Росрыболовства, ГИБДД и ассоциации на 87-м км автотрассы остановила для проверки автомобиль, двигавшийся в сторону краевого центра. В машине обнаружены пять мешков с лососевой икрой-сырцом. Общий вес продукции составил 99,2 кг. Документов на право добычи и транспортировки водитель предоставить не смог.

Нарушитель доставлен в елизовский отдел полиции для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ущерб от незаконного промысла превысил 2,7 млн рублей, отмечают в ассоциации.

"Для заготовки центнера икры, браконьеры пустили под нож 1,7 тонны рыбы. Это порядка 650 самцов и самок, которые уже не попадут на нерестилища, а будут гнить в кустах на берегу или в реке", - говорится в сообщении.

Ассоциация "Река Большая" - некоммерческое партнерство, основной целью которого является борьба с браконьерством, сохранение и восстановление рыбных ресурсов реки Большая и ее притоков. Ассоциация объединяет десять рыбопромышленных предприятий и родовую общину коренных малочисленных народов Севера, которые работают в Усть-Большерецком районе.

Камчатка

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