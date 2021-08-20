ЦИК исключил журналистку Резонтову из списка кандидатов в Госдуму от "Яблока"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял решение исключить журналистку Наталью Резонтову из списка кандидатов от партии "Яблоко" для участия в предстоящих парламентских выборах.

"В соответствии с вступившим в силу решением Нижегородского областного суда от 6 августа 2021 года было подтверждено у кандидата Резонтовой Натальи Валерьевны отсутствие пассивного избирательного права в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации. Это является основанием для ее исключения из федерального списка кандидатов", - сказал член ЦИК РФ Антон Лопатин на заседании комиссии в пятницу.

У другого кандидата от партии "Яблоко Игоря Плешкова будут убраны сведения о судимости, поскольку в комиссию поступили сведения из МВД России - "деяния, за которые был осужден кандидат Плешков Игорь Владимирович, отсутствуют в действующей редакции УК РФ", отметил Лопатин.

Центризбирком России 5 августа зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Яблоко" для участия в выборах депутатов Госдумы, общефедеральную часть списка партии возглавил ее председатель Николай Рыбаков.