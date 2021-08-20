Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

ЦИК исключил журналистку Резонтову из списка кандидатов в Госдуму от "Яблока"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял решение исключить журналистку Наталью Резонтову из списка кандидатов от партии "Яблоко" для участия в предстоящих парламентских выборах.

"В соответствии с вступившим в силу решением Нижегородского областного суда от 6 августа 2021 года было подтверждено у кандидата Резонтовой Натальи Валерьевны отсутствие пассивного избирательного права в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации. Это является основанием для ее исключения из федерального списка кандидатов", - сказал член ЦИК РФ Антон Лопатин на заседании комиссии в пятницу.

У другого кандидата от партии "Яблоко Игоря Плешкова будут убраны сведения о судимости, поскольку в комиссию поступили сведения из МВД России - "деяния, за которые был осужден кандидат Плешков Игорь Владимирович, отсутствуют в действующей редакции УК РФ", отметил Лопатин.

Центризбирком России 5 августа зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Яблоко" для участия в выборах депутатов Госдумы, общефедеральную часть списка партии возглавил ее председатель Николай Рыбаков.

ЦИК РФ Наталья Резонтова Яблоко

Новости по теме

Новости

В Совфеде призвали заявить Британии протест из-за оглашения личных данных сотрудников ФСБ

В Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Огонь от пожара в Мордовии приблизился к Нижегородской области

Навальный попал в больницу

Британия ввела санкции против семи сотрудников ФСБ из-за Скрипалей и Навального

Британия ввела санкции против семи сотрудников ФСБ из-за Скрипалей и Навального

Защита Пола Уилана подала в суд ходатайство о его выдворении в США

Защита Пола Уилана подала в суд ходатайство о его выдворении в США

Путин уверен, что визит Меркель будет не только прощальным, но и содержательным

Путин уверен, что визит Меркель будет не только прощальным, но и содержательным

Иностранные студенты смогут продолжить обучение в российских вузах

Иностранные студенты смогут продолжить обучение в российских вузах

Минприроды предложило отказаться от 28 видов товаров из пластика

В России коронавирус выявили еще у 20 992 человек

В России коронавирус выявили еще у 20 992 человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');