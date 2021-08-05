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ЦИК РФ зарегистрировал список кандидатов от "Яблока" на выборы в ГД

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Яблоко" для участия в предстоящих выборах в Госдуму.

ЦИК РФ на заседании принял решение зарегистрировать 300 кандидатов федерального списка партии "Яблоко". При этом из списка были исключены четыре кандидата - один из них был привлечен к административной ответственности, у двух кандидатов было обнаружено двойное гражданство, еще один кандидат скончался.

По словам члена ЦИК РФ Антона Лопатина, партия 3 августа представила в ЦИК РФ изменения в сведения о кандидатах, в том числе о кандидате от "Яблока", оппозиционере Андрее Пивоварове (региональная группа 89) - о том, что он является лицом, аффилированным с иностранным агентом. "Информация подтверждается результатами проведённой проверки, поступившей из Минюста России", - отметил Лопатин.

Член ЦИК РФ сообщил, что указанная информация о Пивоварове будет отражена в данных о кандидате, в данных по федеральным спискам кандидатов от партии, в базе данных ГАС "Выборы", в сведениях, размещаемых на интернет-портале ЦИК РФ и едином портале Госуслуг.

Также после регистрации списка кандидатов в избирательном бюллетене по указанному избирательному округу в отношении партии "Яблоко" будет указано, что в составе федерального списка партии выдвинут кандидат, аффилированный с иностранным агентом. В информационных материалах партии, а также в помещении для голосования на информационном стенде также должны быть указаны сведения о Пивоварове.

Партия "Яблоко" 11 июля представила в ЦИК РФ документы для выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму. 17 июля комиссия заверила федеральный список кандидатов от "Яблока" в количестве 304 человека. Также Центризбирком заверил список партии в количестве 159 кандидатов по одномандатным округам.

В ходе предвыборного съезда "Яблока", который прошел 3 и 4 июля, было решено, что общефедеральную часть списка возглавит председатель партии Николай Рыбаков. Всего в список партии вошли 310 кандидатов из 90 региональных групп. Партия "Яблоко" выдвинула 161 кандидата по одномандатным округам. Также партия поддержала предложение включить кандидатуру Пивоварова в список партии на выборах в Госдуму.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. В рамках сентябрьских выборов в России будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

ЦИК Центризбирком Яблоко

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