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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Четыре человека погибли в аварии с грузовиками под Саратовом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Дорожная авария в Вольском районе Саратовской области унесла жизни четырех человек.

"По предварительной информации, возле села Терса столкнулись фура и "Лада". В результате аварии на месте от полученных травм скончались двое взрослых и двое детей. Еще трое пострадавших были доставлены в ближайшую клинику", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

В пресс-службе УГИБДД региона агентству в свою очередь сообщили, что в ДТП погибли трое взрослых и ребенок.

"По предварительным данным, автомобиль "Лада Ларгус" при выезде на трассу столкнулся с грузовиком "КАМАЗ", после чего легковушку вынесло на встречную полосу. Там "Ларгус" врезался в грузовик Volvo. В результате ДТП на месте погибли две женщины, мужчина и ребенок примерно 10 лет", - сказали в УГИБДД.

Авария произошла в 14:10 по московскому времени на 155 км автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград".

Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин уточнил "Интерфаксу", что еще три человека были госпитализированы.

"Среди них маленькая девочка. Она находится в тяжелом состоянии", - сказал Юрин.

Саратовская область ДТП

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