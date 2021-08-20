Число жертв ДТП под Саратовом достигло пяти человек

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Дорожная авария в Вольском районе Саратовской области унесла жизни пяти человек, сообщается на сайте региональной прокуратуры в пятницу.

"20 августа в дневное время на 155-м км автомобильной дороги Р-228 "Сызрань - Саратов - Волгоград" вблизи села Терса Вольского района произошло ДТП с участием трех автомобилей (двух грузовых машин и легкового). В результате ДТП погибли пять человек, один из которых ребенок, не достигший 10-летнего возраста), кроме того, один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По факту дорожной аварии организована прокурорская проверка.

Ранее в пресс-службе УГИБДД региона агентству сообщали, что в ДТП погибли трое взрослых и ребенок.

"По предварительным данным, автомобиль "Лада Ларгус" при выезде на трассу столкнулся с грузовиком "КАМАЗ", после чего легковушку вынесло на встречную полосу. Там "Ларгус" врезался в грузовик Volvo. В результате ДТП на месте погибли две женщины, мужчина и ребенок примерно 10 лет", - сказали в УГИБДД.

Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин уточнил "Интерфаксу", что еще три человека были госпитализированы. "Среди них маленькая девочка. Она находится в тяжелом состоянии", - сказал Юрин.