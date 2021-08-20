Роскомнадзор потребовал от Google и Apple удалить приложение "Навальный"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) требует от компаний Apple и Google удалить приложение "Навальный" из своих сервисов App Store и Google Play, так как оно используется для пропаганды деятельности признанных экстремистскими и запрещенных в РФ организаций.

"Роскомнадзор обратился с требованием о необходимости удаления приложения "Навальный" из магазинов приложений", - сказали "Интерфаксу" в ведомстве в ответ на запрос, направлялись ли им требования в американские компании об удалении приложения.

В ведомстве отметили, что основанием для прекращения использования этого приложения является требование Генеральной прокуратуры РФ о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), в отношении которого Московским городским судом 9 июня 2021 года вынесено решение о ликвидации и запрете деятельности на основании признания осуществления им и его участниками экстремистской деятельности".

"Упомянутое приложение используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации. Наказания за упомянутые деяния предусмотрены ст. 282.2 УК РФ", - подчеркнули в РКН.

Ранее о требовании РКН к компании Apple о блокировке приложения "Навальный" сообщили соратники оппозиционера Алексея Навального.

26 июля соратники Навального сообщили о блокировке Роскомнадзором на территории РФ почти 50 связанных с оппозиционером ресурсов. В ведомстве "Интерфаксу" подтвердили блокировку, сославшись на требование Генпрокуратуры от 15 июня, согласно которому эти интернет-ресурсы "используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности".

"На основании требования Генеральной прокуратуры РФ с 26 июля Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам, связанным с функционированием организаций "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), "Фонд защиты прав граждан" (ФЗПГ) и общественного движения "Штабы Навального", в отношении которых Московским городским судом 09.06.2021 вынесено решение о ликвидации и запрете деятельности по основаниям осуществления экстремистской деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

В реестр запрещенных в РФ сайтов были внесены, в частности, navalny.com, free.navalny.com, fbk.info, сайт признанного в РФ иноагентом "Альянса врачей", сайты Любови Соболь, Леонида Волкова, Олега Степанова, 39 региональных штабов, а также сайты "РосЯма" и "РосЖКХ".