Apple пошла на уступки разработчикам приложений

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Apple Inc готова изменить принципы работы App Store, разрешив разработчикам приложений уведомлять клиентов о возможности оплаты услуг не только внутри экосистемы Apple, но и другими способами.

Ранее Apple запрещала разработчикам использовать клиентскую информацию, полученную через ее сервисы, для прямого уведомления клиентов о наличии альтернативных способов оплаты.

Теперь же разработчики смогут подталкивать своих клиентов к тому, чтобы они оплачивали услуги за пределами App Store, который взимает 30-процентную комиссию с суммы каждой покупки, пишет The Wall Street Journal.

В прошлом году Apple снизила до 15% комиссию для разработчиков приложений, зарабатывающих менее $1 млн в год.

В 2019 году разработчики предъявили Apple судебный иск, заявив, что практики работы магазина приложений компании основаны на неконкурентных принципах. Компания заявила, что готова изменить практики работы App Store, чтобы урегулировать претензии разработчиков.

Apple также сообщила в четверг о намерении создать фонд объемом $100 млн, из средств которого она намерена компенсировать собранные комиссии разработчикам, продажи которых в период с июня 2015 года по апрель 2021 года составляли менее $1 млн в год. Эта мера окажется полезной для 99% разработчиков, отмечают их представители.

"Трудно выигранное соглашение принесет существенные улучшения разработчикам приложений на основе iOS, которые продают свои цифровые продукты через App Store", - отметил адвокат истцов Стив Берман.

В Apple сообщили, что решение об урегулировании этого дела, принятое после "продуктивного диалога" с разработчиками, улучшит App Store как для пользователей, так и для производителей ПО.

"App Store является наиболее безопасным и надежным местом для покупки приложений", - заявил Фил Шиллер, отвечающий в Apple за магазин приложений.

Акции Apple прибавляют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала этого года их стоимость выросла на 11%.