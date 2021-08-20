"Дождь" и "Важные истории" признаны в России СМИ-иноагентами

В реестр внесены также семь журналистов

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Минюст России внес телеканал "Дождь" и зарегистрированное в Латвии юрлицо Istories fonds (издание "Важные истории") в список СМИ-иностранных агентов.

Соответствующие записи появились в пятницу в реестре министерства.

Также к иноагентам причислили семь человек. Это Степан Петров, а также журналисты "Важных историй": главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое - лауреаты Пулитцеровской премии), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина.

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко заявил, что канал не уведомляли о внесении в реестр СМИ-иноагентов.

"Об этом я узнал от вас, нас никто ни о чем не уведомлял", - сказал он.

"Дождь" - телеканал, ранее вещавший в эфире, а в настоящее время ведущий вещание через интернет.

"Важные истории" - интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях. Его главред Роман Анин в настоящее время проходит как свидетель по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения.