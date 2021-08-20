"Дождь" и "Важные истории" признаны в России СМИ-иноагентами
В реестр внесены также семь журналистов
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Минюст России внес телеканал "Дождь" и зарегистрированное в Латвии юрлицо Istories fonds (издание "Важные истории") в список СМИ-иностранных агентов.
Соответствующие записи появились в пятницу в реестре министерства.
Также к иноагентам причислили семь человек. Это Степан Петров, а также журналисты "Важных историй": главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое - лауреаты Пулитцеровской премии), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина.
Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко заявил, что канал не уведомляли о внесении в реестр СМИ-иноагентов.
"Об этом я узнал от вас, нас никто ни о чем не уведомлял", - сказал он.
"Дождь" - телеканал, ранее вещавший в эфире, а в настоящее время ведущий вещание через интернет.
"Важные истории" - интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях. Его главред Роман Анин в настоящее время проходит как свидетель по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения.