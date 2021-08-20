Что произошло за день: пятница, 20 августа

Переговоры Путина и Меркель, признание "Дождя" и "Важных историй" иноагентами, санкции Лондона и Вашингтона из-за инцидента с Навальным

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел переговоры с Ангелой Меркель, покидающей пост. В частности, канцлер Германии призвала освободить Навального, а президент РФ подчеркнул, что тюремный срок обусловлен нарушением закона. Путин в ходе встречи попросил Меркель повлиять на Киев для урегулирования конфликта в Донбассе. Стороны также обсудили "Северный поток 2" и перспективы транзита газа через Украину. Говоря об Афганистане, Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в стабилизации ситуации, а не в том, чтобы топтаться на неудачах Вашингтона.

- Лондон ввел санкции против семи сотрудников ФСБ из-за Скрипалей и Навального. США также объявили о санкциях: под них попали девять человек и две организации. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что это "еще один акт в постановке "highly likely".

- "Дождь" и "Важные истории" признаны в России СМИ-иноагентами. Также в реестр внесли семерых журналистов. Редакция "Важных историй" пообещала продолжить заниматься журналистскими расследованиями. "Дождь" намерен обжаловать решение Минюста РФ.

- Защита Пола Уилана подала в суд ходатайство о его выдворении в США. Адвокаты попросили суд, чтобы американец, отбывающий наказание в мордовской колонии за шпионаж, мог присутствовать на заседании.

- Иностранные студенты смогут приехать в Россию для продолжения обучения. В ближайшее время будет утвержден порядок возвращения иностранцев в страну.

- В России коронавирус выявили еще у 20 992 человек. За сутки умерли 785 пациентов, выздоровел 20 351 человек. На Москву пришлись 1 925 новых случаев COVID-19.

- Wildberries обвинил иностранные платежные системы в угрозах банкам РФ из-за комиссий. Ранее онлайн-ритейлер объявил о снижении цен с учетом размера платежных комиссий, которые раньше учитывались в стоимости товаров. Более выгодные условия создали для пользователей "Мира", системы быстрых платежей и SberPay, а для Visa и Mastercard комиссия остается прежней.