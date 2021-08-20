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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Арестованы два фигуранта дела о ритуальных убийствах в Карелии и Ленобласти

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Приозерский городской суд Ленинградской области заключил под стражу двух членов религиозно-мистического движения (сатанисты), обвиняемых в ритуальном убийстве в 2016 году. Об этом сообщается на сайте суда в пятницу.

Суд принял решение об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу каждому на срок до 11 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

В суде не уточнили имен фигурантов.

Ранее в пятницу со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко сообщалось о задержании Александра и Татьяны Перевозчиковых-Хмурых по делу о ритуальном убийстве в Ленинградской области.

Вероятные соучастники Перевозчиковых-Хмурых – жители Подмосковья Ольга Большакова и Андрей Трегубенко, которые, по информации СКР, "познакомились на фоне приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся "сатане", предполагающего "проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями".

Большакова и Трегубенко были заключены под стражу ранее. По данным следствия, в 2016 году Трегубенко в лесу в Карелии смертельно ударил ножом знакомую, которую хотел принести в жертву. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору).

Также была установлена причастность Трегубенко и Большаковой к еще одному ритуальному убийству – в Ленинградской области.

Следствие полагает, что Трегубенко и Большакова в 2016 году договорились с Перевозчиковыми-Хмурыми и подыскали мужчину, который стал их жертвой. В лесу под Приозерском соучастники избили жертву, а затем убили.

Два этих дела соединены в одно производство.

Кроме того, при обыске по месту жительства Трегубенко и Большаковой в Балашихе Московской области обнаружены и изъяты наркотики в крупном размере. Установлено, что соучастники расфасовывали их и хранили для незаконного сбыта. Возбуждено дело по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

СКР Ленинградская область Карелия Ольга Большакова Андрей Трегубенко

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