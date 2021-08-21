В Ивановской области два человека погибли при падении параплана

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли при падении параплана в Юрьевецком районе Ивановской области, сообщила в субботу пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации, мужчина и женщина не справились с его управлением и разбились.

Личности погибших установлены: оба жители Иванова, женщине 37 лет, мужчине 56 лет.

В Юрьевец они приехали на отдых, параплан - их личная собственность. Отмечается, что план полета был согласован.

Предварительная причина падения - ошибка пилотирования.