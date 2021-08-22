Российские пенсионеры и военные получат разовые выплаты в 2021 году

В московском парке Сокольники Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Пенсионеры и военнослужащие в 2021 году получат разовые выплаты.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей.

"На мой взгляд, этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, недостаточно. Я бы попросил "Единую Россию", когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тысяч рублей", - сказал он.

По его словам, "эта выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров, и работающих, и не работающих".

Все военнослужащие получат единовременную выплату в среднем в размере 15 тысяч рублей, заявил Путин. Он сообщил, что "это должно касаться всех военнослужащих".

Президент РФ также отметил, что "Единой России", правительству и соответствующем ведомствам этот вопрос нужно проработать, подробнее тема будет обсуждаться на втором этапе съезда партии.

По словам президента, "государство без всяких сомнений должно эту категорию наших граждан всячески поддерживать, тем более, что они выполняют важнейшую государственную функцию по защите отечества и наших людей, наших граждан в целом, нашей страны".

"На протяжении последних лет министерство обороны по инициативе министра при моем согласии, используя имеющиеся ресурсы, осуществляло дополнительные выплаты военнослужащим министерства обороны", - отметил президент.