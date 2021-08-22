Что произошло за день: воскресенье, 22 августа

Разработка нового самолета "судного дня", законченный участок "Северного потока 2" в Дании и разовые выплаты российским пенсионерам

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Завершилась укладка "Северного потока 2" в экономической зоне Дании. Участок протяженностью в 147 километров оказался наиболее проблемным для проекта из-за затянувшегося согласования и санкций. Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что для завершения строительства необходимо проложить еще 15 километров труб.

- В России началась разработка нового самолета "судного дня" на замену Ил-80. Об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Кроме того, запущена агрегатная сборка опытных образцов нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА. Министр рассказал, что начало летных испытаний первого построенного "с нуля" Ту-160М "Белый лебедь" запланировано на 2022 год.

- Российские пенсионеры и военные получат разовые выплаты в 2021 году. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями "Единой России" предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным - в среднем по 15 тысяч.

- Владимир Путин заявил о значимости ситуации в Афганистане для безопасности страны. Президент РФ выступил против размещения беженцев в странах Центральной Азии, так как через них террористы могут проникнуть в Россию, пользуясь безвизовым режимом.

- Тони Блэр раскритиковал решение о выводе войск из Афганистана. Бывший премьер-министр Великобритании, при котором страна присоединилась к операции в Афганистане, заявил в своей статье о необходимости спасти тех, кто помогал Западу в борьбе с талибами (движение запрещено в РФ), а также продумать санкции, чтобы новые власти Афганистана понимали ответственность.

- В России коронавирус выявили еще у 20 564 человек. Умерли 762 человека, выздоровели 15 414 человек. На Москву пришелся 1 661 заболевший, на Петербург - 1 481.

- Виталия Кличко не пустили в киевский аэропорт встречать Ангелу Меркель. Канцлер Германии приехала на Украину в воскресенье с официальным визитом.