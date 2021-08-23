Второе краболовное судно в рамках инвестквот спустили на воду во Владивостоке

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Второе краболовное судно, построенное в рамках инвестиционных квот, спущено в пятницу во Владивостоке на судостроительном заводе "Восточная верфь".

Как сообщает Росрыболовство, заказчиком судна является ООО "Дальневосточное побережье".

Всего в портфеле верфи 6 краболовов. Первый был спущен на воду в декабре минувшего года, в настоящее время он готовится к передаче ООО "Дальневосточное побережье". Ожидается, что это произойдет в сентябре.

Краболовы строятся на российских верфях в рамках программы по обновлению рыбодобывающего флота. Кроме распределения 20% инвестквот, в период с 2019 по 2021 год Росрыболовство распределило 50% крабовых квот на аукционах с инвестиционными обязательствами: один лот - одно судно-краболов. Распределен 41 лот. По итогам аукционов в госбюджет перечислено около 145 млрд рублей.