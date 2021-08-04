Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 199 565 838+640 774
Синхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееГандбол03:30Женщины, 1/4 Финала, #1Подробнее

Начал ходовые испытания первый краболов, построенный на Дальнем Востоке под инвестквоты

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краболовное судно "Охотск", первым построенное на дальневосточных верфях в рамках программы "квоты под киль", проходит заводские ходовые испытания в море. Об этом сообщила пресс-служба АО "Восточная верфь" (Владивосток). Это предприятие строит пять краболовных судов проектов 03141 и 03140 для добычи и переработки краба.

По оценкам судостроителей, осталось совершить несколько контрольных выходов, провести докование, и "Охотск" будет полностью готов к передаче заказчику.

"Это важный шаг в развитии предприятия, ведь мы первыми на Дальнем Востоке построили краболовное судно в рамках президентской программы "квоты под киль" и планируем сдать его с опережением графика более чем на месяц", - цитирует пресс-служба исполнительного директора "Восточной верфи" Василия Молодцова.

Параллельно с ходовыми испытаниями первого краболова "Восточная верфь" готовится к спуску на воду второго судна, получившего наименование "Аян".

Два первых судна верфь намерена передать заказчику в этом году с опережением контрактных сроков сдачи.

"Восточная верфь" строит по два краболова для ООО "Север" и ООО "Дальневосточное побережье" (оба входят в группу "Сигма Марин Технолоджи"), один – для ООО "Восход", резидента Свободного порта Владивосток.

Верфь также заключила контракты на строительство для "Сигма Марин Технолоджи" трех судов-ярусоловов – на основе краболовного судна.

АО "Восточная верфь" (бывший Владивостокский судостроительный завод) – одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ. Технические возможности предприятия позволяют производить полный цикл работ по постройке кораблей и судов длиной до 120 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и водоизмещением до 3,5 тыс. тонн.

Согласно списку аффилированных лиц АО на 30 июня 2021 года, основными акционерами "Восточной верфи" являются председатель ее совета директоров, президент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадий Лазарев (19,54%) и его сын Иннокентий (19%).

Дальний Восток

Новости

Военный прокурор сообщил о росте дедовщины в московском регионе

Десять человек пострадали в аварии автобуса на Боровском шоссе

Суд отклонил первый иск Google к Роскомнадзору

Масса космического мусора на орбите Земли составила более 7 тыс. тонн

Масса космического мусора на орбите Земли составила более 7 тыс. тонн

Отели Кубани начали снижать цены из-за падения загрузки в августе

Отели Кубани начали снижать цены из-за падения загрузки в августе

На западе Москвы люди пострадали в столкновении автобуса с грузовиком

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 22,5 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 22,5 тыс. новых случаев COVID-19

Источник узнал имя будущего гендиректора "Калашникова"

Крикалев объяснил инцидент с "Наукой" тем, что модуль усомнился в стыковке

Крикалев объяснил инцидент с "Наукой" тем, что модуль усомнился в стыковке

Гендиректор "Калашникова" покинет должность досрочно 10 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');