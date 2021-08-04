Начал ходовые испытания первый краболов, построенный на Дальнем Востоке под инвестквоты

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краболовное судно "Охотск", первым построенное на дальневосточных верфях в рамках программы "квоты под киль", проходит заводские ходовые испытания в море. Об этом сообщила пресс-служба АО "Восточная верфь" (Владивосток). Это предприятие строит пять краболовных судов проектов 03141 и 03140 для добычи и переработки краба.

По оценкам судостроителей, осталось совершить несколько контрольных выходов, провести докование, и "Охотск" будет полностью готов к передаче заказчику.

"Это важный шаг в развитии предприятия, ведь мы первыми на Дальнем Востоке построили краболовное судно в рамках президентской программы "квоты под киль" и планируем сдать его с опережением графика более чем на месяц", - цитирует пресс-служба исполнительного директора "Восточной верфи" Василия Молодцова.

Параллельно с ходовыми испытаниями первого краболова "Восточная верфь" готовится к спуску на воду второго судна, получившего наименование "Аян".

Два первых судна верфь намерена передать заказчику в этом году с опережением контрактных сроков сдачи.

"Восточная верфь" строит по два краболова для ООО "Север" и ООО "Дальневосточное побережье" (оба входят в группу "Сигма Марин Технолоджи"), один – для ООО "Восход", резидента Свободного порта Владивосток.

Верфь также заключила контракты на строительство для "Сигма Марин Технолоджи" трех судов-ярусоловов – на основе краболовного судна.

АО "Восточная верфь" (бывший Владивостокский судостроительный завод) – одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ. Технические возможности предприятия позволяют производить полный цикл работ по постройке кораблей и судов длиной до 120 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и водоизмещением до 3,5 тыс. тонн.

Согласно списку аффилированных лиц АО на 30 июня 2021 года, основными акционерами "Восточной верфи" являются председатель ее совета директоров, президент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадий Лазарев (19,54%) и его сын Иннокентий (19%).