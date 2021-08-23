Тульские власти начали проверку из-за возможного отравления жителей Венева водой

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Единичные случаи острой кишечной инфекции выявлены в городе Веневе Тульской области, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

"По данным случаям незамедлительно организовано эпидемиологическое расследование с целью установления причин возникновения заболеваний и проведения противоэпидемических мероприятий. Все случаи протекают в легкой форме. Проведен отбор проб воды для лабораторных исследований, по предварительным данным результаты удовлетворительные", - говорится в сообщении.

Ситуация остается на контроле санитарных врачей.

Проверку по размещенной в социальных сетях информации об отравлении жителей города Венева проточной водой также начала прокуратура Тульской области.

В минувшие выходные в социальных сетях жители Венева стали сообщать о массовом отравлении водой из-под крана. Горожане жалуются на одинаковые симптомы заболевания: температура, рвота, диарея.

В свою очередь администрация Веневского района сообщила, что аварийной ситуации на водозаборе не было, отклонений по бактериологии не обнаружено.

"По предварительным данным территориального отдела управления Роспотребнадзора в пробах воды, взятых в ходе выездного контрольного мероприятия, отклонений по бактериологии не обнаружено. Ресурсоснабжающая организация (МУП "ВК-Венев") работает в штатном режиме, аварийных ситуаций на водозаборах г. Венева не фиксировалось", - подчеркивается в сообщении.

Население Венева составляет около 14 тысяч человек.