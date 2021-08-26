У отравившихся жителей тульского Венева не нашли кишечную палочку

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В городе Веневе Тульской области приняты дополнительные меры для улучшения эпидемиологической ситуации после госпитализации нескольких человек по подозрению на кишечную инфекцию.

Как сообщается на сайте районной администрации, по предписанию Роспотребнадзора ресурсоснабжающей организацией "ВК-Венев" проведено гиперхлорирование питьевой воды.

В то же время, как заявляют местные власти, взятые пробы воды соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

"Согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, выполненной территориальным отделом управления Роспотребнадзора, пробы воды, отобранные из разводящей сети в квартирах города Венева, соответствуют требованиям п.75 СанПин (...) по исследованным показателям", - говорится в сообщении.

Поступившие в Веневскую центральную районную больницу пациенты с острой кишечной инфекцией были обследованы на бактерии кишечной палочки. Результат оказался отрицательный.

Ранее сообщалось, что в Веневе выявлены единичные случаи острой кишечной инфекции. Как отмечало региональное управление Роспотребнадзора, все случаи протекают в легкой форме. Проведен отбор проб воды для лабораторных исследований.

Прокуратура Тульской области начала проверку по размещенной в социальных сетях информации об отравлении жителей Венева проточной водой.

В минувшие выходные в социальных сетях жители Венева стали сообщать о массовом отравлении водой из-под крана. Горожане жаловались на одинаковые симптомы заболевания: температура, рвота, диарея.

В свою очередь администрация Веневского района сообщала, что аварийной ситуации на водозаборе не было, отклонений по бактериологии не обнаружено.

Население Венева составляет около 14 тысяч человек.