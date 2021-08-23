Суд арестовал имущество экс-руководителей МФБанка на 2,2 млрд руб. у каждого

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 17 августа по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) принял меры обеспечения по иску агентства о взыскании с бывших руководителей московского "Международного фондового банка" (МФБанк) 2,4 млрд рублей убытков.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, суд арестовал имущество каждого из ответчиков на 2,2 млрд рублей. Суд также запретил уполномоченным органам "осуществлять любые регистрационные действия, связанные с отчуждением и/или обременением зарегистрированных" на имя ответчиков автомобилей и недвижимости.

Иск заявлен к бывшим председателю правления Александру Усольцеву, членам совета директоров Евгению Усольцеву, Евгении Агафоновой и Игорю Хилякину, а также члену правления Ольге Январевой.

АСВ подало в суд заявление о взыскании убытков 7 октября 2020 года.

12 августа 2021 года в суд поступило заявление АСВ о принятии мер обеспечения "в виде запрета уполномоченным органам производить регистрационные действия в отношении имущества ответчиков, а также наложения ареста на денежные средства в пределах суммы исковых требований в размере 2 150 018 895,94 руб.". Суд его 17 августа удовлетворил.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МФБанка с 4 октября 2017 года. 29 декабря того же года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

"Проблемы в деятельности МФБанка возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, результатом которой стало образование на балансе значительного объема задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности", - говорилось в сообщении регулятора.

При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и уклонялась от исполнения неоднократных требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери путем "технической" трансформации активов.

Банк фактически прекратил деятельность, а его финансовое положение характеризуется крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков в связи с полной потерей управляемости и недобросовестными действиями руководства, которое игнорировало требования надзорного органа. Также ЦБ усмотрел признаки преднамеренного банкротства МФБанка.

"Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение вкладов населения. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности", - отмечает регулятор.

МФБанк по итогам второго квартала 2017 года занимал 316-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему средств физлиц он занимал 252-е место (1,789 млрд рублей). По данным Банка России, на 1 сентября 2017 года по величине активов эта кредитная организация занимала 327-е место в банковской системе РФ.