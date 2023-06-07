Апелляция поддержала взыскание с экс-руководителей МФБанка 2 млрд руб. убытков

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в среду оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 17 марта решил взыскать с бывших руководителей московского Международного фондового банка (МФБанк) 2,2 млрд рублей убытков.

Как отмечается в материалах дела, суд первой инстанции, в частности, решил взыскать в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) денежные средства с бывших председателя правления банка Александра Усольцева, членов совета директоров Евгения Усольцева, Игоря Хилякина и члена правления Ольги Январевой.

При этом суд отказал АСВ во взыскании убытков с бывшего члена совета директоров банка Евгении Агафоновой.

АСВ подало в суд заявление о взыскании убытков 7 октября 2020 года.

12 августа 2021 года в суд поступило заявление АСВ о принятии мер обеспечения "в виде запрета уполномоченным органам производить регистрационные действия в отношении имущества ответчиков, а также наложения ареста на денежные средства в пределах суммы исковых требований в размере 2 150 018 895,94 руб.". Суд его 17 августа того же года удовлетворил.

Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре 2021 года оставил меры обеспечения в силе.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МФБанка с 4 октября 2017 года. 29 декабря того же года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

"Проблемы в деятельности МФБанка возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, результатом которой стало образование на балансе значительного объема задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности", - говорилось в сообщении регулятора.

При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и уклонялась от исполнения неоднократных требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери путем "технической" трансформации активов.

Банк фактически прекратил деятельность, а его финансовое положение характеризуется крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков в связи с полной потерей управляемости и недобросовестными действиями руководства, которое игнорировало требования надзорного органа. Также ЦБ усмотрел признаки преднамеренного банкротства МФБанка.

"Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение вкладов населения. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности", - отмечал регулятор.

МФБанк по итогам второго квартала 2017 года занимал 316-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему средств физлиц он занимал 252-е место (1,789 млрд рублей). По данным Банка России, на 1 сентября 2017 года по величине активов эта кредитная организация занимала 327-е место в банковской системе РФ.