Правительство утвердило концепцию развития электротранспорта до 2030 года

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Утвержденная правительством РФ концепция развития производства электротранспорта и инфраструктуры для его использования до 2030 года позволит сформировать новую индустрию и создать около 40 тыс. рабочих мест, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на ближайшие 10 лет. Документ касается практически всех категорий автомобилей, от легковых и автобусов до больших тягачей, и определяет ключевые задачи в этой сфере, среди которых стимулирование спроса, в том числе через льготное кредитование и разработку комплексных городских программ", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

Он отметил, что развитие производства и использования электромобилей в РФ положительно скажется на российском автопроме и смежных отраслях, "а также будет содействовать формированию современной и комфортной городской среды".

"Ряд государств уже заявили о стремлении отказаться от транспорта с двигателями внутреннего сгорания. Очевидно, что за электромобилями или машинами, которые работают на более экологичных силовых агрегатах, будущее. И нам нужно также активно развивать это направление. Тем более, что целый ряд компетенций в стране уже есть. Рассчитываем, что реализация заложенных в концепцию идей и решений позволит сформировать собственную индустрию по выпуску электромобилей, привлечь частные инвестиции и создать около 40 тыс. высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической цепочке - от электрохимии до производства автотранспорта на электротяге", - сказал премьер-министр РФ.

Он добавил, что для популяризации электротранспорта в стране "необходимо сформировать развитую инфраструктуру зарядных станций, прежде всего - так называемых "быстрых", создать индустрию по выпуску больших тяговых батарей и всех необходимых к ним элементов".

Продажи новых электромобилей в РФ в настоящее время остаются крайне низкими. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за I полугодие 2021 года в стране реализовано 552 новых электрокара (0,06% российского рынка легковых автомобилей и LCV). Большинство подержанных автомобилей - ввезенные в РФ на Дальнем Востоке модели Nissan Leaf (по данным "Автостата" на начало года - около 7 тыс. шт. по всей стране). Новый общественный электротранспорт в РФ выпускают "КАМАЗ" и "ГАЗ". Электробусы их производства вместе с зарядными станциями поставляются в Москву.

Амбициозные планы по развитию производства и использования в РФ электротранспорта в течение текущего года озвучивало Минэкономразвития. В конце июня начальник отдела развития машиностроения, легкой и химической промышленности департамента развития секторов экономики министерства Рустам Абульмамбетов заявлял, что создание в РФ высокотехнологичной отрасли по производству электротранспорта и компонентной базы для него может обойтись в 590 млрд руб. до 2030 года, из которых 500 млрд руб. - частные инвестиции. Ранее на разных этапах подготовки концепции уже озвучивались различные оценки ее финальной стоимости в диапазоне от 400 млрд руб. до 800 млрд руб.

По оценкам министерства, оборот рынка создаваемой отрасли к 2030 году может составить порядка 1,9 трлн руб.

"С учетом уже имеющихся планов автопроизводителей по выпуску электромобилей в РФ и целевого ориентира сокращения объемов чистого импорта до 15% к 2030 году по аналогии с рынком автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) мы видим емкость отечественного рынка электромобилей к 2030 году в объеме 13% (от общего ожидаемого объема в год - ИФ), или около 250 тыс. штук в год, что накопленным итогом может составить около 730 тыс. электромобилей", - говорил Абульмамбетов.

Согласно концепции развития электротранспорта в РФ, индикативная цена электромобиля определена на уровне 2,5 млн руб. В ближайшие годы планируется субсидировать продажи электрокаров через льготные автокредиты и лизинг.

Представитель Минэкономразвития заявлял, что к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию порядка 72 тыс. зарядных станций по всей территории РФ, из которых 28 тыс. - быстрые зарядные станции.