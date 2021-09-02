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"Соллерс" собрался выпускать электромобили и батареи для них во Владивостоке

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Соллерс Авто" готовится начать выпуск электромобилей и батарей для них во Владивостоке, где у компании работает совместное предприятие с японской Mazda (ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", МСМР), сообщил основной владелец группы Вадим Швецов.

"Наши японцы же в шоке с учетом того, что после 2025 года основные рынки переходят на нулевую углеродность и, в принципе, двигатели внутреннего сгорания уже, так сказать, являются прошлым веком. На сегодняшний день мы начинаем принимать программу по тому, чтобы запускать на Дальнем Востоке производство электромобилей", - сказал Швецов в ходе осмотра интерактивной презентации результатов развития Дальнего Востока с участием президента РФ Владимира Путина.

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По словам Швецова, выпуск электромобилей - "хороший шанс для Дальнего Востока, потому что Приморье является лидером по покупке электромобилей уже сейчас". "Приморцы очень любят электротранспорт и сейчас его активно эксплуатируют, покупая бэушные японские и корейские автомобили. Мы считаем, что эта технология может очень сильно развить спрос и что, если мы будем применять так называемые упреждающие технологии, с этого может пойти электродвижение в РФ. Тем более, правительство уже приняло соответствующую программу (развития электротранспорта до 2030 года - ИФ)", - сказал владелец "Соллерс Авто".

"Если вы одобряете, то мы начинаем новый цикл новых технологий по производству электромобилей во Владивостоке. Ну и, конечно, там подтянутся и батареи, и электромоторы, потому что мы сейчас уже работаем с "Росатомом" с учетом того, что они начали производство тяговых батарей и носителей, а также с другими российскими производителями, которые тоже подтягиваются по этой технологии", - сказал Швецов, обращаясь к Путину с площадки МСМР в режиме видеоконференцсвязи.

Новый запуск

В таком режиме завод МСМР в четверг запустил вторую очередь завода двигателей.

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"Новый цех механообработки головки блока цилиндров для двигателей Mazda SkyActiv-G представляет собой полностью роботизированное производство, которое включает в себя 22 единицы высокотехнологичного автоматизированного оборудования с применением систем "компьютерного зрения" и пять единиц высокоточного оборудования контроля качества обработки", - сообщила пресс-служба "Соллерс Авто".

Инвестиции в проект составили более 4 млрд руб., максимальная мощность линии - до 50 тысяч головок блока цилиндров в год.

"Совместно с нашими японскими партнерами мы создали уникальный для Дальнего Востока высокотехнологичный производственный участок. С запуском новой очереди завода двигателей мы существенно увеличиваем уровень локализации выпускаемых моторов, создаем новые рабочие места и формируем первый подобный центр компетенций в области высокоточной мехобработки комплектующих для ДФО", - цитирует Швецова пресс-служба "Соллерс Авто".

Соллерс Авто Владивосток

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