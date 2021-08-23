Путин потребовал довести долю новых кораблей в ВМФ до 70% к 2027 году

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - К 2027 году доля современных кораблей Военно-морского флота должна достичь 70% в соответствии с госпрограммой вооружений, потребовал президент Владимир Путин на церемонии установки закладных досок на корветы "Грозный" и "Буйный". Он дал приказ об их закладке в режиме видеоконференции с форума "Армия-2021".

Он выразил уверенность, что кораблестроители будут достойно выполнять возложенные на них задачи и приложат все силы, чтобы ВМФ пополнялся современными кораблями, а Россия оставалась одной из ведущих морских держав.

"На все корабли будет установлено современное высокоточное оружие, новейшие средства управления и связи. Эффективность большинства из них подтверждена в ходе выполнения боевых задач в Сирии", - сказал глава государства.

России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот, добавил он.

"Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности. Мы будем и далее развивать военно-морской потенциал России, совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота, оснащать корабли новейшим вооружением и техникой", - сказал Путин.

Он также рассказал, что 23 августа в Комсомольске-на-Амуре закладываются два многоцелевых корабля ближней морской зоны, а на Севмаше и Адмиралтейских верфях - четыре подводные лодки дальней морской зоны. Два новых атомных подводных крейсера будут носить имена Дмитрия Донского и князя Потемкина, две большие дизельные подводные лодки - в честь городов Можайск и Якутск, а двум многоцелевым кораблям присвоены названия "Грозный" и "Буйный".

"Мы будем и далее развивать военно-морской потенциал России, совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота", - сказал президент.

По его словам, Россия будет "оснащать корабли новейшим вооружением и техникой, отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях, в дальних морских походах", "проводить демонстрацию российского флага в стратегически важных районах мирового океана".

Он отметил, что "такие масштабные и ответственные задачи обусловлены геополитическим положением нашей страны, ее ролью в мировых делах".