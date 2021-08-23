Путин сообщил о строительстве четырех новых российских подлодок

Президент РФ Владимир Путин на форуме "Армия" Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - На российских верфях в настоящее время строятся четыре подводные лодки, сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая форум "Армия" в подмосковном Алабино.

"Сегодня на ведущих верфях России закладывается два современных корабля ближней морской зоны, четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца", - сказал Путин.

Он заявил, что ведется работа по созданию и повышению боевых возможностей перспективных образцов вооружения, среди них новый авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", беспилотный летательный аппарат "Охотник".

"Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь", - подчеркнул президент РФ.