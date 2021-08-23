В ОСК сочли перенос двух ее верфей из Петербурга экономически нецелесообразным

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Перевод мощностей "Адмиралтейских верфей" и "Северной верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) за пределы Санкт-Петербурга экономически нецелесообразен, считает глава ОСК Алексей Рахманов.

"С точки зрения экономической - это занятие бессмысленное, потому что при российском подходе ведения бухгалтерского учета любые новые инвестиции сделают наш продукт еще менее конкурентоспособным, придется и на инвестиции скинуться, и дальше на компенсацию в счет амортизации этих новых инвестиций", - сказал он на брифинге.

По его словам, ОСК проводит модернизацию нескольких судостроительных заводов, включая реконструкцию мощностей "Северной верфи". "Нам этого достаточно для того, чтобы справится с любой задачей по военным и гражданским заказам", - отметил глава ОСК.

Рахманов добавил, что ОСК не обсуждала перенос мощностей за пределы города с инициаторами проекта. "Мы с ТМХ очень активно сотрудничаем по сфере их основной компетенции, т.е. двигателестроение, электродвижение, современные технологии пропульсии и будем продолжать дальше работать. В девелоперских проектах Андрея Рэмовича (совладельца и президента "Трансмашхолдинга" Андрея Бокарева) мы не участвуем", - сказал он.

Рахманов добавил, что ОСК не приглашали в рабочую группу по переносу портовых мощностей из Петербурга, созданную на площадке Минтранса.

"Я не могу прокомментировать откуда что взялось, по крайне мере появление в этом проекте названия наших верфей, оно с нами не согласовывалось и стало сюрпризом, как и для всех остальных", - резюмировал глава ОСК.

В марте текущего года совладелец "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев предложил президенту РФ Владимиру Путину поддержать проект по переводу портовых мощностей из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу (Ленинградская область). На освободившихся территориях предлагается построить жилой и деловой район. Стивидорные компании выступили против этой инициативы. Они обращали внимание на то, что реализация проекта негативно скажется на экспортном потенциале РФ, повлечет экономические и социальные проблемы, а реальная его стоимость окажется существенно выше заявленных 440 млрд руб.