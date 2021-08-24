Росрыболовство предложило дать транспортникам часть субсидий при ж/д доставке рыбы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Росрыболовство хочет повысить эффективность субсидирования перевозки минтая в центр России с Дальнего Востока перед продлением действия этой меры на 2022 год, пишет во вторник "Коммерсантъ".

"Агентство предлагает рыбакам, ОАО "Российские железные дороги" и операторам контейнеров заключить соглашение, по которому часть средств получат владельцы подвижного состава для компенсации обратной порожней перегонки", - отмечает газета.

Инициативы ведомства прозвучали на совещании на минувшей неделе, сообщили изданию участники встречи. По их словам, Росрыболовство предлагает включить в тариф стоимость обратной перегонки пустых вагонов и перераспределить часть субсидии в пользу операторов рефрижераторных контейнеров. Для этого и предлагается заключить "неформальное соглашение", говорят собеседники "Коммерсанта".

Газета напоминает, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании железнодорожных поставок минтая с Дальнего Востока в центральную часть РФ 26 июля. Мера рассчитана до конца 2021 года и должна увеличить объемы отгрузки.

По данным Росрыболовства, из-за фактического закрытия границ с Китаем в конце 2020 года на Дальнем Востоке занято около 90% холодильных мощностей. Министерство сельского хозяйства РФ уже подготовило проект постановления о продлении субсидирования перевозок минтая на 2022 год, говорил ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Субсидия предполагает скидку в размере 100% железнодорожного тарифа. На 2021 год на перевозку минтая и филе минтая в одну сторону заложено 600 млн руб. из расчета примерно 6 руб. за 1 кг, сообщил изданию представитель Минсельхоза.

Руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков заявил "Коммерсанту", что пока прорабатывается вопрос сезонного субсидирования порожнего перегона рефрижераторных контейнеров во время лососевой путины.

Между тем, по словам источника газеты в отрасли, РЖД против неформальных договоренностей – нужны прозрачные механизмы контроля.

Член совета Ассоциации организаций продуктового сектора (объединяет операторов рефрижераторного сектора) Андрей Гречкин сообщил изданию, что порожняя перегонка контейнера обойдется примерно в 150 тыс. руб., а на один контейнер выдается субсидия в 208 тыс. рублей.

По его мнению, в соглашении с рыбаками может быть зафиксирована цена с учетом покрытия расходов на порожнюю перегонку, а также количество контейнеров, которыми могут воспользоваться рыбопромышленники.

ВАРПЭ готова обсуждать идею при участии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ для снятия рисков классификации соглашения как сговора, сообщил один из источников "Коммерсанта".

Управляющий группы "Доброфлот" Александр Eфремов считает, что предложенная схема субсидирования перевозок минтая выглядит слишком сложной, чтобы быть эффективной. К тому же нет гарантий, что любой из операторов логистической цепи доставки не поднимет цену на свои услуги ровно на ту часть в структуре цены доставки, которую субсидирует государство, заявил он газете.