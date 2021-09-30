Поставки рыбы с Дальнего Востока сокращаются из-за роста стоимости перевозок

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Из-за двукратного повышения стоимости перевозки рефрижераторными вагонами рыбопромышленники и трейдеры сократили отгрузку с Дальнего Востока недорогой рыбы, в том числе минтая и его филе, пишет в четверг "Коммерсантъ".

В Росрыболовстве прошло совещание, где обсуждался рост цен на перевозку железнодорожным и автомобильным транспортом рыбы с Дальнего Востока в центральную часть страны, пишет газета со ссылкой на участников встречи.

В агентстве изданию подтвердили, что в начале 2021 года перевозка в рефрижераторных секциях стоила 9 руб. за кг, в контейнерах - 10 руб. за кг, а в августе - уже 16 и 20 руб. соответственно. Цена транспортировки авторефрижераторами выросла с 15,5 до 22 руб. за кг. По данным источника "Коммерсанта", годом ранее цена на пике достигала 15-16 руб. за кг.

Рост стоимости логистики выходит за рамки объективных экономических обоснований, сообщил глава объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков. По его словам, агентство уже обратилось в ФАС с просьбой оценить ценообразование. В ведомстве не ответили на запрос "Коммерсанта".

Резкий рост перевозок может снизить эффективность субсидирования перевозок минтая с Дальнего Востока, опасаются в Росрыболовстве. Ранее сообщалось, что власти будут компенсировать РЖД 100% тарифа на перевозку минтая: на это предполагалось направить 600 млн руб., напоминает газета. По данным источника издания, эти средства еще не выделены. В РЖД сообщили, что субсидия может положительно повлиять на объемы перевозок.

Производители и трейдеры уже начали останавливать вывоз недорогой рыбы, говорит один из собеседников газеты. Это невыгодно из-за высокой стоимости перевозок, подтверждает глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов. В итоге, поясняет источник газеты, холодильные мощности на Дальнем Востоке сейчас загружены на 90%, а 60% складов занимают минтай, сельдь, скумбрия, в то время как раньше соотношение было другим - 80-85% приходилось на дорогие лососевые виды.

Из-за сложностей с вывозом и дефицитом мощностей для хранения минтай дешевеет на Дальнем Востоке, отмечает управляющий ГК "Доброфлот" Александр Eфремов. По данным Ассоциации добытчиков минтая, отпускная стоимость минтая без головы во Владивостоке в августе этого года снизилась до 58 руб. за кг с 101 руб. за кг в августе 2019 года. Эта ситуация на фоне закредитованности рыбопромышленников может привести к снижению финансовой стабильности компаний и проблемам с реализацией проектов в рамках инвестквот, считает Eфремов.

Председатель Рыбного союза Александр Ляпин отмечает, что подорожание перевозки носит сезонный характер: потребность в рефрижераторах растет из-за повышенного спроса на рыбу в октябре-декабре, а также завершения лососевой путины. Но в этом году к дефициту подвижного состава добавилось изменение экспортной логистики - поставки в Китай сейчас осуществляются именно рефконтейнерами, уточняет президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Член совета Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС; объединяет операторов перевозок) Андрей Гречкин считает, что текущие высокие цены на перевозку позволяют операторам компенсировать низкую стоимость, когда нет активного вылова рыбы. Для решения вопроса Росрыболовство предлагает операторам заключать долгосрочные контракты с единой годовой ценой, и этот вопрос планируется обсудить с ФАС, говорит Клоков. Гречкин указывает, что у ряда операторов уже есть такие договоры с грузовладельцами, что позволяет зарезервировать средний тариф на год. Источник газеты в отрасли говорит, что не все рыбодобывающие компании пока готовы подписывать такие контракты без одобрения ФАС. Альтернативой может стать субсидирование возврата порожних рефрижераторов, что сократит дефицит контейнеров на Дальнем Востоке, считает Ляпин.

В "Русской рыбопромышленной компании" (РРПК) добавили, что увеличение стоимости доставки негативно сказывается на ценах в рознице. Представитель одной из федеральных сетей подтвердил газете, что поставщики уже уведомили о повышении цен на минтая на 10%. В Metro Cash & Carry, "Ленте", "Вкусвилле" издание заверили, что не фиксируют перебоев с поставками недорогих видов рыбы.