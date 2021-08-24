НПО Лавочкина столкнулось с проблемами при огневых испытаниях "Луны-25"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - НПО Лавочкина столкнулось с проблемами при огневых испытаниях аппарата "Луна-25", на полную доработку аппарата понадобится дополнительное время, сообщил генконструктор предприятия Александр Ширшаков.

"Практически осталось несколько вещей. Первое - это завершить огневые испытания... Мы столкнулись с определенными проблемами при проведении испытаний. Хочу сразу отметить, что огневые испытания двигательной установки и всех основных компонентов - двигатели, топливные системы - мы провели положительные", - сказал генконструктор.

"Фактически нам не хватает времени, нам нужно дополнительное время, чтобы завершить отработку космического аппарата, в силу уникальности миссии", - добавил он. "Нам осталось завершить комплексные испытания, и на этом первый этап испытаний будет завершен. Дальше нам предстоит сборка окончательная и отправка в термовакуумную камеру", - отметил он.

Как отметил генконструктор, НПО им Лавочкина надеется завершить испытания аппарата и подготовить его к пуску к маю 2022 года, при этом пусковое окно будет действовать с мая по октябрь.

20 августа в "Роскосмосе" сообщили, что запуск российской автоматической межпланетной станции "Луна-25" к спутнику Земли перенесен с октября 2021 года на май 2022 года.

Как сообщали в госкорпорации, переход на второе "пусковое окно" вызван выявленной в ходе наземной экспериментальной отработки необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки "Луны-25" в условиях на Земле, максимально приближенных к космическому пространству.

Запуск АМС "Луна-25" был запланирован на 1 октября 2021 года.

В апреле в госкорпорации "Роскосмос" сообщали, что изготовление и испытания лётного аппарата "Луна-25" планируется завершить летом 2021 года, после чего аппарат будет отправлен на космодром Восточный для подготовки к запуску.