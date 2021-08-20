Старт российской лунной миссии перенесли на 2022 год

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Запуск российской автоматической межпланетной станции (АМС) "Луна-25" на Луну с космодрома Восточный перенесен с октября 2021 года на май 2022 года, сообщили в "Роскосмосе".

В мае ожидается второе "пусковое окно", когда станция с учетом ее конструктивных особенностей и энерговооруженности, оптимально и по заданной траектории достигнет точки назначения.

Перенос пуска на второе пусковое окно вызван выявленной в ходе наземной экспериментальной отработки необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки "Луны-25" в условиях, максимально приближенных к космическому пространству, которые можно провести на Земле, добавили в госкорпорации.

Необходимость дополнительных исследований выявили испытания АМС.

"Даже с учетом того, что к настоящему времени борт космического аппарата "Луна-25" полностью укомплектован штатными образцами приборов и систем, существует необходимость проведения проверок, выполняемых в обеспечение требуемой надежности первой российской миссии на Луну", - отметили в "Роскосмосе".

Новые исследования позволят специалистам дополнительно проверить функционирование бортовой аппаратуры, в том числе, отработать электрические стыковки составных частей, отработать логику работы и типовых сеансов в соответствии с программой полета с учетом выявленных в ходе проведённых наземных испытаний факторов.

Первоначально запуск "Луны-25" намечали на 1 октября 2021 года.

В апреле "Роскосмос" сообщал, что изготовление и испытания "Луны-25" планируется завершить летом 2021 года, после чего аппарат будет отправлен на космодром Восточный для подготовки к запуску.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО имени С.А.Лавочкина по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год - орбитальный аппарат.

Цель проекта - запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого должна осуществить дистанционные исследования и выбор подходящих площадок для последующих спускаемых аппаратов, а посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе южного полюса, в том числе криогенным бурением до глубины двух метров. Заявленный активный срок работы зонда на поверхности Луны - не менее одного земного года.