Минобороны получит 30 модернизированных вертолетов Ка-52М "Аллигатор"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - "Вертолеты России" подписали контракт на поставку Минобороны РФ модернизированных вертолетов Ка-52М "Аллигатор", сообщил "Интерфаксу" управляющий директор завода-производителя этих машин (ААК "Прогресс") Юрий Денисенко.

Об этом Денисенко рассказал агентству, выходя с церемонии подписания контрактов с Минобороны РФ на форуме "Армия-2021".

Глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский после церемонии сказал журналистам, что речь идет о поставках 30 машин в 2022-2023 годах.

Модернизированный "Аллигатор" Ка-52М впервые поднялся в воздух 10 августа 2020 года. Модернизированный вертолет получил управляемую ракету с повышенной дальностью и новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой. Кроме того, на Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, а также новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки.