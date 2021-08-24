Участок трассы Пермь - Екатеринбург перекрыт из-за лесного пожара

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Движение транспорта ограничено днем во вторник на участке федеральной трассы Пермь - Екатеринбург в Свердловской области из-за природного пожара, сообщает управление ГИБДД по региону.

По данным ведомства, перекрыт участок с 318-го по 326-й км.

На подъездах к перекрытому участку дежурят наряды дорожно-патрульной службы.

В Первоуральске наряды ДПС выставлены на крупные перекрестки.

По данным на утро 24 августа, в Свердловской области зафиксировано 42 природных пожара, из них половина локализована.