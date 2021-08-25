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Поджог назван причиной крупного пожара у горы Волчиха на Урале

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Свердловской области в районе горы Волчиха уже сутки тушат крупный пожар, установлено, что он начался из-за поджога, возможно, непреднамеренного, сообщил "Интерфаксу" директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.

По его словам, пожар начался развиваться с площади 6 гектаров, он был оперативно опахан, но поднявшийся ураганный ветер перенес огонь на другие территории.

"Буквально за 10-15 минут у нас огонь убежал вдоль трассы в сторону Екатеринбурга по Пермскому тракту. Перешел в верховой, поднялась очень высокая температура, из-за этого загорелись даже насаждения по ту сторону тракта, - рассказал Лежнин. - Вот к чему приводит халатность (при обращении с огнем - ИФ), могло сгореть столько дачных домов".

В тушении пожара участвовал вертолет Ми-8 МЧС, он 14 раз сбрасывал воду, после чего очаг снова опахали и во вторник вечером локализовали на площади 200 га, добавил представитель Авиалесоохраны.

"Ни одно сооружение, ни один жилой дом во время пожара не пострадали. В настоящее время открытого горения нет, идет тление лесной подстилки, сухой травы. Пропахиваем дополнительные полосы на всякий случай, ведем наблюдение, где получается горение внутри, проводим проливу", - сказал он и предупредил, что еще пару дней продолжит тлеть валежник и будет сохраняться запах гари и задымление.

"Надеемся, что скоро пройдут осадки, снизится температура, особенно в ночное время, и будет легче дышать", - добавил собеседник агентства.

По его информации, новых очагов природных пожаров на территории региона утром в среду не зарегистрировали.

Лежнин отметил, что в области в сутки может возникать до 60 пожаров и подавляющее большинство начиналось из-за неосторожного обращения людей с огнем.

Вр вторник днем из-за пожара в районе горы Волчиха перекрывали участок федеральной трассы "Пермь - Екатеринбург" и проводилась эвакуация из коллективного сада "Флюс".

Росприроднадзор выявил превышение в воздухе попавших в зону задымления от пожара населенных пунктов превышение ПДК по ряду веществ.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
Республика Саха (Якутия)
Свердловская область Волчиха Авиалесоохрана Роман Лежнин МЧС Флюс

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