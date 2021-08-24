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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Чиновник Кремля сможет войти в советы директоров Rambler и Okko на безвозмездной основе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Начальник управления по общественным проектам кремлевской администрации Сергей Новиков получил право войти на безвозмездной основе в советы директоров Rambler и Okko. Это говорится распоряжении президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Речь идет об ООО "Рамблер Интернет Холдинг" и ООО "Окко".

В ноябре 2016 года Новиков был избран в совет директоров Всероссийского центра изучения общественного мнения, а 2 декабря этот совет возглавил.

Он работает в администрации президента с декабря 2016 года и с 31 января 2017 года руководит управлением по общественным проектам.

С 2001 по 2005 год он был советником аппарата Сергея Кириенко, когда тот был полпредом президента в Приволжском федеральном округе, с 2005 года работал в "Росатоме", который возглавил Кириенко, сейчас работающий первым заместителем главы администрации президента.

Сергей Новиков Сергей Кириенко Администрация президента ВЦИОМ Rambler Okko

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