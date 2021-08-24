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ЦИК исключил 8 кандидатов из списков ЛДПР, "Новых людей" и "Яблока"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял решение исключить восемь кандидатов в Госдуму из федеральных списков партий ЛДПР, "Новые люди" и "Яблоко".

"ЦИК постановляет исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы кандидата Хрущева Юрия Михайловича (...) в соответствии с федеральным законом и на основании решения высшего совета политической партии ЛДПР", - говорится в постановлении ЦИК РФ, одобренном на заседании комиссии во вторник.

Также из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Новые люди" были исключены четыре человека "на основании решений центрального совета партии".

Кроме того, ЦИК РФ исключил трех кандидатов из федерального списка "Яблока" также "на основании решений исполкома бюро партии".

Голосование на выборах различного уровня пройдет в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.

ЦИК РФ ЛДПР Новые люди Яблоко Госдума

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