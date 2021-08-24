Президент РФ заявил, что Россия не будет втягиваться в афганский конфликт

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана и втягивать свои вооруженные силы в конфликт в этой стране.

"Вы знаете, какая сложная и тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за ней, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ. Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех", - сказал Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия.

"У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки", - добавил он.

Президент также подчеркнул, что Россия может обеспечить свою безопасность и надежно защитить граждан от угрозы международного терроризма. "Эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться", - заявил Путин.