Рынок акций РФ завершил день ростом благодаря заявлениям Путина

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил основные торги во вторник ростом благодаря заявлениям президента РФ Владимира Путина об экономике, раллирующей нефти (Brent поднялась к $70,7 за баррель) и благоприятной внешней фондовой конъюнктуре на ожиданиях, что Федрезерв не станет спешить со сворачиванием стимулов; в лидерах роста выступили акции Petropavlovsk, расписки Ozon, бумаги "Мечела".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3888,87 пункта (+0,2%, максимум дня - 3904,99 пункта), индекс РТС - 1660,9 пункта (+0,7%); динамика цен "голубых фишек" на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 5,2%.

Доллар просел до 73,77 рубля (-0,35 рубля).

Заявления Путина

Путин заявил на съезде "Единой России", что этап восстановления российской экономики практически завершен, необходимо запускать масштабные проекты развития, чтобы не было паузы в росте. Также президент сообщил, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана и втягивать свои вооруженные силы в конфликт в этой стране.

Подорожали расписки Ozon (+5,2%), акции "Мечела" (+4,5% и +1,1% "префы"), "Татнефти" (+3%), UC Rusal (+2,8%), расписки TCS Group (+2,1%), бумаги "МТС" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "Яндекса" (+1,1%), "Норникеля" (+0,9%), "Магнита" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "Северстали" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%, до 298 рублей), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%).

Акции "Газпрома" в начале торгов превышали отметку 300 рублей (максимум сделок - 301 руб. за штуку) впервые с июля 2008 года.

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года в размере 18,03 руб. на акцию (общая сумма выплат составит 191 млрд руб., то есть 50% от чистой прибыли за полугодие), реестр акционеров закроется 11 октября, сообщила компания. Данный размер выплат совпадает с расчетами "Интерфакса".

"Роснефть" по итогам 2020 года выплатила дивиденды в размере 6,94 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 73,55 млрд руб. В прошлом году из-за отрицательного показателя за первое полугодие промежуточные дивиденды не выплачивались.

Подешевели акции Сбербанка (-1,6% и -1,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1,1%), Московской биржи (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,3% "префы"), ВТБ (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,2%).

Скорректированная EBITDA "Полюса" во II квартале 2021 года выросла на 22% к I кварталу и на 5% в годовом сравнении, составив $899 млн, сообщила компания. Аналитики ожидали роста EBITDA "Полюса" на 3% год к году и на 19% к предыдущему кварталу (до $882 млн). Скорректированная чистая прибыль "Полюса" во II квартале выросла на 8% год к году и на 24% к предыдущему кварталу, составив $582 млн.

Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендует дивиденды по результатам I полугодия 2021 года в размере 267,48 рубля на акцию, сообщила компания. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано установить 11 октября.

Мнения аналитиков

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, полноценной коррекции вниз на глобальных рынках пока не получается.

Во вторник рынок акций США продолжит искать уровни сопротивления после обновления максимумов. Инвесторы позитивно восприняли комментарии главы ФРБ Далласа Каплана о возможной смене точки зрения по срокам сокращения стимулирующих мер из-за влияния пандемии. Опасения о скорой смене политики ФРС также ослабли после смены формата предстоящего на этой неделе банковского симпозиума в Джексон-Хоуле (некоторые участники подключатся в онлайн-формате). Вдобавок ко всему статистика по индексу PMI в сфере услуг США также не добавила уверенности в оценке текущих трендов в американской экономике.

В Китае в последние дни не фиксируется случаев новых заражений COVID-19, что дает основания говорить о своевременных действиях по борьбе с распространением коронавируса. Нефть Brent превысила $70 за баррель благодаря оптимистичным прогнозам по цене со стороны ряда международных инвестбанков. В оставшееся время до начала банковского симпозиума в четверг на фоне ожиданий сдержанного новостного фона волатильность на рынках может сократиться, считает Беденков.

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаила Шульгина, индекс МосБиржи утром протестировал рубеж 3900 пунктов, закрепление выше которого могло бы стать сигналом на закрытие разрыва, произошедшего между завершением торгов в прошлую среду (выше 3920 пунктов еще до публикации июльского протокола заседания ФРС) и открытием в четверг (около 3880 пунктов в результате негативной реакции на "минутки" FOMC). Однако этот сценарий не реализовался, рынок акций РФ ушел ниже.

Коррекции акций вниз пока выкупаются, им все еще нет альтернативы среди других финансовых активов. Но и штурмовать опять новые высоты без новых сильных драйверов довольно затруднительно. Отсюда следует логичный вывод, что рынки вошли в короткий период коридорной торговли в ожидании симпозиума в Джексон-Хоуле, который начинает свою работу в четверг и завершится в субботу, отмечает Шульгин.

По словам аналитика компании "Сбер Управление Активами" Александры Овчинниковой, ближе к закрытию торговой сессии во вторник основные российские индексы перешли к росту, индекс МосБиржи отыграл дневное падение и закрылся в символическом "плюсе". В среду ожидаемый диапазон по индексу МосБиржи - 3830-3910 пунктов. Динамика котировок нефтяников и металлургов в ближайшей перспективе будет определяться изменениями цен на сырьевые активы.

Американский рынок акций вновь покоряет вершины. Индекс "широкого рынка" S&P 500 установил новый максимум на уровне 4495,8 пункта, в ближайшее время коридор колебаний составит 4470-4520 пунктов. Однако дальнейший рост индекса затруднен, в том числе из-за разногласий по инфраструктурному плану. Некоторые сенаторы в США не хотят голосовать за данный инвестиционный проект на сумму $3,5 трлн, так как это связано с повышением налогов.

Из макростатистики стоит выделить продажи нового жилья в США в июле, которые оказались выше прогноза. Рынок недвижимости в США все еще разогрет повышенным спросом на фоне удаленной и гибридной работы. Нефть вплотную подобралась к $71 за баррель, дальнейшая динамика будет зависеть в большей степени от договоренностей на встрече представителей стран ОПЕК+ 1 сентября.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Мечела" продолжили спекулятивное повышение без однозначных фундаментальных причин. В пятницу эмитент опубликует финансовые результаты за II квартал текущего года по МСФО, в ожидании которого спекулянты разогрели бумаги. Бумаги Petropavlovsk (21,33 рубля) также растут без конкретных фундаментальных факторов, восстанавливаясь с исторических минимумов с момента начала торгов на "Мосбирже". Публикация финансовой отчетности компании назначена на 1 сентября, среду. После закрепления бумаг Petropavlovsk на "Мосбирже" выше сопротивления 21 руб. можно сделать ставку на развитие коррекционного роста в район 23 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) - на возможную смену тренда указывает и индикатор ADX.

Одной из причин для роста нефти выступили сообщения о пожаре на нефтяной платформе компании Pemex в Мексиканском заливе, в результате которого производство сократилось на 444 тыс. б/с. Pemex планирует нормализовать работу платформы к среде, в то время как сроки восстановления добычи пока неясны. В среду на рынке тем временем ждут еженедельных данных Минэнерго о запасах в США.

Индексы МосБиржи и РТС отступили вверх от района краткосрочных поддержек 3830 пунктов и 1640 пунктов соответственно. На данный момент "бычий" сценарий последующего движения к предыдущим максимумам 3949 и 1695 пунктов соответственно подтверждается. Среда будет интересным днем как с точки зрения зарубежной статистики, так и корпоративных отчетностей в РФ. Если заказы на товары длительного пользования в США в июле мало изменились по сравнению с предыдущим месяцем (в соответствии с консенсус-прогнозом), рынок, вероятно, сохранит текущую склонность к росту. На нефтяных биржах же в середине недели будет решаться судьба краткосрочного и среднесрочного тренда: котировки подошли вплотную к важным сопротивлениям. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3850-3950 пунктов, считает Кожухова.

Во вторник подъем индексов акций преобладал в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 2,3%), в Европе динамика смешанная (индекс CAC 40 просел на 0,3%, FTSE, DAX растут на 0,2-0,3%), "плюсуют" Штаты (индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Решение американского регулятора по вакцине Pfizer-BioNTech

Поддержку азиатским рынкам в том числе оказало сообщение о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, в США это первое полноценное разрешение на использование вакцины против COVID-19. До этого речь шла лишь о разрешении 2020 года на экстренное применение препарата Pfizer-BioNTech, и противники обязательной вакцинации указывали на этот факт как на основание не требовать прививаться. Теперь, отмечает WSJ, ожидается, что больше коммерческих учреждений и политических институтов будут требовать вакцинацию от сотрудников.

Рост ВВП Германии во II квартале был пересмотрен с повышением до 1,6% к предыдущему кварталу и до 9,4% в годовом выражении, тогда как эксперты не ожидали изменений с ранее озвученных показателей роста на 1,5% и 9,2% соответственно.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены растут после скачка накануне более чем на 5%, подогретого новостями о вакцине Pfizer-BioNTech. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $70,65 за баррель (+2,8% и +5,5% накануне), октябрьская цена WTI - $67,28 за баррель (+2,5% и +5,6% в понедельник).

Инвесторы рассчитывают, что увеличение количества вакцинированного населения приведет к росту спроса на топливо. Помимо симпозиума в Джексон-Хоуле трейдеры ждут очередной встречи представителей стран ОПЕК+ 1 сентября.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+24,4%), ПАО "Южный Кузбасс" (+7,6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+4,7%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (+4,1%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+3,8%), "Нижнекамскнефтехима" (+3,5% и +3,5% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (-8,5%), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (-4,8% и -3,4% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-3,8%), ГДР Fix Price (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,21 млрд рублей (из них 14,23 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,14 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,14 млрд рублей на акции "Норникеля").