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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Президент отметил завершение этапа восстановления экономики

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Этап восстановления российской экономики практически завершен, принципиально важно сразу после него запустить масштабные проекты развития, чтобы не было паузы в росте, заявил на съезде "Единой России" президент Владимир Путин.

Он обратил внимание правитетельства, что ему нужно добиться, чтобы рост экономики "приобрел устойчивый, качественный и долгосрочный характер", "чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места".

"А значит, нам нужно запускать масштабные проекты развития, использовать новые инструменты, такие как инфраструктурные кредиты, например, наращивать реализацию программ для Дальнего Востока, Арктики, расширять возможности опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автомобильной дороги Москва- Казань-Екатеринбург, в перспективе, уже говорил об этом, предлагаю продлить ее до Тюмени. В приоритете и железнодорожная магистраль - Северный широтный ход, которая позволит стимулировать деловую активность, освоение громадных природных ресурсов Арктики, Урала, Сибири, включая Ангаро-Енисейский регион, и уже сейчас есть целая линейка инструментов и финансовых источников, чтобы приступить к этой работе", - призвал президент.

Владимир Путин Единая Россия ВСМ Москва-Казань Арктика

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