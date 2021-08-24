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Власти Ленобласти проверят информацию о лжевакцинации во Всеволожске

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Комитет по здравоохранению Ленинградской области начал проверку информации о внесении ложных сведений в сертификаты о вакцинации от коронавируса во Всеволожской клинической межрайонной больнице, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

Как отмечают власти, в случае подтверждения данных фактов будут приняты "самые жесткие меры".

По словам главы регионального комитета по здравоохранению Сергея Вылегжанина, проверка будет проведена во всех больницах и пунктах вакцинации области.

"Комитет по здравоохранению взаимодействует с силовыми структурами. При выявлении нарушений будут приняты жесткие дисциплинарные меры", - подчеркнул Вылегжанин.

Ранее издание "47news" сообщило о задержании в городе Всеволожск пяти медиков по делу о фейковой вакцинации, возбужденному по статье "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей" (ст. 237 УК РФ). По данным следствия, желающие за деньги могли получить QR-код без введения препарата.

Хроника 09 января 2020 года – 24 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Ленинградская область Коронавирус Всеволожск

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