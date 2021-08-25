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В Охотском море задержали браконьеров с крабами на сумму свыше 7 млн рублей

В Охотском море задержали браконьеров с крабами на сумму свыше 7 млн рублей
Фото: John S Lander/LightRocket via Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Камчатское рыболовецкое судно "МРС-150-316" с незаконно добытыми 1,5 тоннами крабов на борту на сумму более 7,3 млн рублей задержали пограничники в Охотском море, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по восточному арктическому району в среду.

"На борту МРС, принадлежащего ООО РК "Крутогоровское", кроме законно добытых 17 тонн трески, наваги и камбалы, находились упакованные в мешки 773 особи камчатского краба общим весом более 1,3 тысячи кг, а также около 180 кг обработанных конечностей камчатского краба. Необходимых разрешительных документов на вылов данного вида биоресурсов у капитана судна не оказалось", - говорится в сообщении.

В отношении ООО РК "Крутогоровское" пограничники возбудили административное дело по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства), в отношении капитана судна - уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (браконьерство).

Камчатка Охотское море

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