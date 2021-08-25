Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

"Рособоронэкспорт" продал за рубеж подводные лодки с ракетами "Калибр"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Россия реализовала сделки по продаже подводных лодок и кораблей, вооруженных ракетами "Калибр" в экспортном облике, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Рособоронэкспортом" подписаны и реализованы контракты на поставку кораблей и подводных лодок, оснащенных ракетами "Калибр", в интересах нескольких ВМС стран мира", - сказал Михеев "Интерфаксу" на форуме "Армия 2021"

"В настоящее время проводятся технические консультации и предконтрактные переговоры с рядом стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока на поставку кораблей проекта 22800Э "Каракурт", - сказал глава компании.

Он заявил, что интерес как к ракетам системы "Калибр", так и к оснащенными ими кораблям и подводным лодкам, сохраняется.

"Эти ракеты показали свою высокую эффективность в ходе антитеррористической операции в Сирии. Тогда весь мир увидел, что Россия в очередной раз перевернула страницу истории развития ВМФ, показав способность относительно небольших по водоизмещению кораблей, фрегатов, корветов и МРК, а также неатомных подводных лодок применять мощное высокоточное оружие на большие расстояния", - заявил Михеев.

По его словам, ракетная система "Калибр" может устанавливаться на многие современные российские корабли, продвигаемые "Рособоронэкспортом" на внешний рынок, в том числе на новейшие МРК "Каракурт" и "Сарсар", фрегат проекта 22356, дизель-электрические подводные лодки проекта 636.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Российские подлодки в прошлом наносили удары "Калибрами" из акватории Средиземного моря по боевикам в Сирии.

Ранее Михеев также сообщал "Интерфаксу", что портфель экспортных заказов на российское вооружение и технику для сухопутных войск составляет порядка $5 млрд.

Рособоронэкспорт Александр Михеев

Новости по теме

Новости

На Камчатке по социальным ценам продали свыше 12 тонн красной икры

На Камчатке по социальным ценам продали свыше 12 тонн красной икры

В Охотском море задержали браконьеров с крабами на сумму свыше 7 млн рублей

В Охотском море задержали браконьеров с крабами на сумму свыше 7 млн рублей

Что произошло за день: вторник, 24 августа

СКР возбудил уголовное дело по факту водной блокады Крыма

Путин предложил запретить банкам списывать у должников соцвыплаты

Путин предложил выплатить по 15 тыс. руб. сотрудникам правоохранительных органов

Путин предложил выплатить по 15 тыс. руб. сотрудникам правоохранительных органов

Путин заявил о планах индексации пенсий в 2022 г. выше уровня инфляции

Минюст сообщил, что "Дождь" получил более 130 тыс. евро от ЕС

Минюст сообщил, что "Дождь" получил более 130 тыс. евро от ЕС

МИД РФ предупредил о последствиях участия некоторых стран в "Крымской платформе"

МИД РФ предупредил о последствиях участия некоторых стран в "Крымской платформе"

ЦИК исключил 8 кандидатов из списков ЛДПР, "Новых людей" и "Яблока"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');