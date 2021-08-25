"Рособоронэкспорт" продал за рубеж подводные лодки с ракетами "Калибр"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Россия реализовала сделки по продаже подводных лодок и кораблей, вооруженных ракетами "Калибр" в экспортном облике, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Рособоронэкспортом" подписаны и реализованы контракты на поставку кораблей и подводных лодок, оснащенных ракетами "Калибр", в интересах нескольких ВМС стран мира", - сказал Михеев "Интерфаксу" на форуме "Армия 2021"

"В настоящее время проводятся технические консультации и предконтрактные переговоры с рядом стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока на поставку кораблей проекта 22800Э "Каракурт", - сказал глава компании.

Он заявил, что интерес как к ракетам системы "Калибр", так и к оснащенными ими кораблям и подводным лодкам, сохраняется.

"Эти ракеты показали свою высокую эффективность в ходе антитеррористической операции в Сирии. Тогда весь мир увидел, что Россия в очередной раз перевернула страницу истории развития ВМФ, показав способность относительно небольших по водоизмещению кораблей, фрегатов, корветов и МРК, а также неатомных подводных лодок применять мощное высокоточное оружие на большие расстояния", - заявил Михеев.

По его словам, ракетная система "Калибр" может устанавливаться на многие современные российские корабли, продвигаемые "Рособоронэкспортом" на внешний рынок, в том числе на новейшие МРК "Каракурт" и "Сарсар", фрегат проекта 22356, дизель-электрические подводные лодки проекта 636.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Российские подлодки в прошлом наносили удары "Калибрами" из акватории Средиземного моря по боевикам в Сирии.

Ранее Михеев также сообщал "Интерфаксу", что портфель экспортных заказов на российское вооружение и технику для сухопутных войск составляет порядка $5 млрд.