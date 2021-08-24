Портфель экспортных заказов у РФ на вооружение для сухопутных войск составляет $5 млрд

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Портфель экспортных заказов на российское вооружение и технику для сухопутных войск составляет порядка $5 млрд, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В структуре портфеля заказов техника и вооружение сухопутных войск составляет около 5 млрд долларов", - сказал Михеев.

По его словам, это противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), реактивные системы залпового огня (РСЗО), бронетанковая и автомобильная техника, ракетное и артиллерийское вооружение, бронежилеты и бронешлемы, стрелковое оружие и боеприпасы.

Кроме того, речь идет о модернизации боевой техники, создании цехов по капитальному ремонту танков и БМП.

В понедельник Михеев сообщил, что на сегодняшний день портфель экспортных заказов на российское оружие составляет $52,1 млрд.

На МАКС-2021 глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев заявил, что половину от всего экспортного портфеля, т.е. около $25 млрд, составляют заказы на боевую авиацию.

Ранее он говорил, что примерно 45% российского экспорта в сфере ВТС - авиация, почти треть приходится на технику ПВО и около 15% - на сухопутную технику. Остальное составляют техника для военно-морских сил и другая продукция.