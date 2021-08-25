Двух жителей Дагестана осудили за попытку примкнуть к террористам в Сирии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными по делам террористической направленности двух жителей Дагестана - Султана Омарова и Шамсудина Шамсудинова, сообщает пресс-служба суда.

Омарову назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, а Шамсудинову - в виде шести лет колонии строгого режима, говорится в сообщении.

"Установлено, что осужденные в 2019 году, находясь в городе Каспийск (Дагестан), решили принять участие в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Сирии, предварительно пройдя обучение. Шамсудинов приобрел себе военную экипировку, а также по договоренности с Омаровым купил авиабилеты из Махачкалы в Дубай", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что Омаров в Каспийске также склонял одного из жителей принять участие на территории Сирии в деятельности запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

В зависимости от роли и степени вины осужденных приговор вынесен по ч. 2 ст. 205.5 (Участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 205.4 (Создание), ч. 1.1 ст. 205.1 (Вербовка в террористическую организацию), ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 208 (Попытка создания незаконного вооруженного формирования) и ч. 1 ст. 30 ст. 205.3 (Приготовление к участию в террористической деятельности) УК РФ.