Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске двух вербовщиков террористов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ пресекли на территории Красноярского края деятельность сторонников запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", сообщает пресс-служба ведомства по региону.

"Задержаны двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона. Ими осуществлялась вербовка жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1 (террористический акт) и ч. 1 ст. 205.2 (призывы к терроризму) УК РФ.

Задержанные заключены под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Красноярск

Новости по теме

Новости

На выборах в Госдуму будут работать около 250 международных наблюдателей

На выборах в Госдуму будут работать около 250 международных наблюдателей

Уголовное дело возбудили в Петербурге после видео с 15-летней сиротой весом 13 кг

Что произошло за день: вторник, 14 сентября

Обладатели "Пушкинской карты" купили билеты на сумму более 117 млн руб.

Обладатели "Пушкинской карты" купили билеты на сумму более 117 млн руб.

Совет директоров "Роснефти" обсудит снижение доли в "ключевом" активе

Российские военные получили единовременные выплаты

Российские военные получили единовременные выплаты

Человек погиб при сходе ледника в Карачаево-Черкесии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');