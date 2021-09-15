Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске двух вербовщиков террористов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ пресекли на территории Красноярского края деятельность сторонников запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", сообщает пресс-служба ведомства по региону.

"Задержаны двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона. Ими осуществлялась вербовка жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1 (террористический акт) и ч. 1 ст. 205.2 (призывы к терроризму) УК РФ.

Задержанные заключены под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.