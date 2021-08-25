РФ в 2020 году экспортировала сухопутной техники на $2,5 млрд

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Россия в 2020 году поставила на экспорт сухопутную технику и вооружения на $2,5 млрд. Об этом сообщил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По его словам, поставки составляют примерно "17% от годового объема". Их доля в общем годовом объеме поставок выросла на три процентных пункта. Основу экспорта составили Т-90С, БМПТ, Корнет, БТР-82, стрелковое оружие и боеприпасы.

"Каков будет итог этого года говорить пока рано, но в целом можно сказать, что мы в тренде", - добавил глава ФСВТС.