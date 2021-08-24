Минобороны заключило контракты на 500 млрд руб. на новое оружие и модернизацию

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заключило новые контракты на 500 млрд рублей с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на поставку нового оружия и модернизацию военной техники.

"Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 млрд рублей", - заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на мероприятии, которое прошло на военно-техническом форуме "Армия-2021".

"В результате выполнения этих государственных контрактов ВС РФ пополнятся более чем 1300 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники", - сказал Криворучко.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные по новым контрактам, в частности, начинают закупки гиперзвуковой ракеты "Циркон", получат партию крылатых ракет "Калибр", ракет для гиперзвукового авиакомплекса "Кинжал", партию ударных беспилотников, разведывательные корабли.

Согласно подписанному контракту, будет проведена модернизация способных нести ядерное оружие бомбардировщиков Ту-95МС. Это первый контракт на глубокую модернизацию строевых стратегических бомбардировщиков Ту-95МС до облика Ту-95МСМ.